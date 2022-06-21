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Эксперт высоко оценил выступление главы «Роснефти» на ПМЭФ

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Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов на телеканале «Россия 24» прокомментировал выступление главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина на ПМЭФ. Он отметил, что выступление Сечина было очень четко структурировано.

«Прежде всего, идет политика, из нее уже следуют определенные экономические проблемы, и наконец приводятся конкретные меры того, как эти экономические проблемы могла бы решить Россия. То есть в речи Сечина было четко указано, что в принципе санкции не являются источником существующих экономических и политических проблем, но они являются их катализатором», — пояснил эксперт.

Также Андрианов подчеркнул, что сейчас США уже откровенно показали, что - это единственный полюс силы, который сорвался с цепи. По его словам, они будут действовать именно так, как они считают нужным, если это отвечает их экономическим и политическим интересам.

«В связи с этим весь мир сегодня погружается в глубокий кризис. Недаром, как было сказано в речи, словом года стало слово - deleverage. То есть сейчас буквально нет той гавани, где могли бы укрыться инвесторы, где они могли бы переждать эту бурю. Мир штормит полностью. При этом самый сильный шторм именно в Европе», — добавил он.

Сегодня американские компании, фактически, отказались от долгосрочных инвестиций, отметил эксперт. Он уточнил ,что это происходит под политическим давлением.

«Это не только санкции, но и пресловутая зеленая революция, зеленый шантаж, которому они постоянно подвергаются. В результате сегодня в мире нет достаточно инвестиций для развития энергетики. По отдельным подсчетам четыреста миллиардов только для нефти надо, не говоря уже о газе и о других источниках энергии. Таких денег сегодня просто физически нету на Западе, и тем более нет желания искать эти деньги и вкладывать.

Это желание, эти деньги, эти ресурсы есть в России. Прежде всего в рамках проекта «Восток Ойл», который действительно, как было сказано, может стать таким настоящим «Ноевым ковчегом» не только для России, но и для всего мира. Это - конкретный проект, где есть достаточные ресурсы для обеспечения энергетической безопасности не только России, но и всего мира. Запад в случае его отказа от российских энергоресурсов ждет серьезный кризис, стагфляция. А те страны, которые продолжат делать ставку на энергетическое сотрудничество с Россией, на тот же проект «Восток Ойл», получат мощный ресурс для своего развития, и смогут занимать лидирующие позиции не только в мировой экономике, но и в будущем в глобальной политике», — резюмировал Андрианов.

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ПМЭФ-2022: Новости
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