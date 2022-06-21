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«Ведомости»: в России создадут платформу для шеринга станков

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Акционеры «Трансмашхолдинга» (ТМХ) с партнерами работают над агрегатором для шеринга промышленных установок с компаниями из разных отраслей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на гендиректора ТМХ Кирилла Липу.

«ТМХ совместно со «Станкоремсервисом» и пятью крупнейшими холдингами страны в самых разных отраслях промышленности предложили создать платформу, которая позволит совместно использовать имеющиеся промышленные установки и поддерживать их в работоспособном состоянии», — пояснил Липа, добавляя, что «в недалеком будущем» это решение позволит «еще и снабжать их необходимыми расходными материалами и комплектующими».

Он отметил, что у «Трансмашхолдинга» уже есть приложение «Смартфорс», которое выполняет такой функционал. В нем зарегистрированы 2,5 тысячи физлиц. По его словам, агрегатор станет «биржей мощностей» и его появление стало актуальнее на фоне западных санкций.

В начале июня министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что правительство в этом году впервые просубсидирует поддержку продвижения российских брендов, в первую очередь на телевидении. На эти цели будет выделено 500 млн рублей.

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