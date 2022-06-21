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РБК: Минфин предложил сформировать запасы золота для нужд мобилизации

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Минфин предложил определить запасы драгоценных металлов, камней и изделий из них, которые могут быть использованы при мобилизационной подготовке, сообщает РБК, ссылаясь на проект поправок в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Согласно пояснительной записке, принятие этого закона позволит выделять из состава Госфонда России запасы драгоценных металлов и камней в качестве мобилизационного ресурса страны. Минфин говорил о подобной инициативе еще год назад.

Из документа следует, что существующие мобилизационные меры будут дополнены формированием и использованием «запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, входящих в состав Госфонда России». Они могут быть использованы для «удовлетворения государственных потребностей в области поддержания обороноспособности, экономической и финансовой безопасности» России, возникающих при мобилизации и подготовке к ней.

В законопроекте говорится, что определять задачи по защите и формированию запасов из Госфонда России, а также принимать решение об их использовании будет президент страны.

Ранее российское правительство одобрило законопроект Минфина, меняющий налоговое законодательство и освобождающий от налога доходы граждан от продажи слитков золота в 2022–2023 годах.

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