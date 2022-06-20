Власти Нидерландов заявили о невозможности заполнения газохранилищ без принятия мер

Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил о необходимости дополнительных мер при подготовке газохранилищ к зиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт кабинета министров.

«Мы видим, что общие поставки газа из России в Европу быстро сокращаются. Это означает, что без дополнительных мер уже нельзя гарантировать, что мы сможем достаточно заполнить газохранилища в Европе и Нидерландах для подготовки к зиме», — отметил он в своем заявлении.

Он рассказал, что Нидерланды принимают активные меры по подготовке к зиме. В частности, местные власти проработали антикризисный план, в рамках которого на два года отменены ограничения на деятельность угольных электростанций.

Ранее Германия и Австрия задумались над возрождением угольной промышленности, решив запустить угольные электростанции.

Также президент Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм предложил снизить потребление природного газа на фоне сокращения поставок из РФ.