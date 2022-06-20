МСП банк начал выдавать кредиты под 9,75%

МСП Банк начал выдавать кредиты до 5 млн рублей по технологии экспресс-кредитования под 9,75% годовых для малых и средних предприятий. Кредитование осуществляется по продукту «Экспресс-поддержка» в рамках программы правительства Москвы.

Кредит выдается компаниям со сроком регистрации не менее года, которые зарегистрированы в качестве налогоплательщика на территории Москвы. Направить полученные средства можно на развитие предпринимательской деятельности. Срок кредита – до 12 месяцев.

«Мы ожидаем, что активность на кредитном рынке в ближайшее время начнет расти, так как экономика адаптируется к внешним колебаниям. Серьезное влияние на кредитование оказывает и снижение ключевой ставки. Мы рады, что можем расширить условия финансирования наших клиентов», — прокомментировал председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

Условия «Экспресс-поддержки» предоставляются заемщикам с положительной кредитной историей. Заявляемый доход от текущей деятельности должен покрывать расходы на обслуживание и погашение кредита.

Рассмотрение заявки занимает 72 часа, оформление происходит онлайн.

Ранее данный продукт Банк предоставлял только по программе Минэкономразвития 1764.