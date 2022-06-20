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В Финляндии свыше 70% компаний заявили о росте цен в ближайшие месяцы

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Martti Kainulainen/AP

Большая часть компаний (72%) в Финляндии заявила о вынужденном росте цен в ближайшие месяцы из-за ситуации на Украине. Об этом пишет Helsinki Times, ссылаясь на данные торговой палаты страны.

В публикации указали, что 72% коммерческих компаний готовятся к удорожанию в течение последующих четырех месяцев. При этом 60% будут повышать цены в умеренном диапазоне в течение определенного времени, в то время как 12% будут делать это немедленно.

Представитель торговой палаты Финляндии отметил, что спецоперация России на Украине привела к давлению на ряд фирм страны, которые имели тесное сотрудничество с российской стороной. Из-за этого цены придется поднять даже на те товары, которые и до этого были достаточно дорогие.

По его словам, ситуация на Украине задела больное место Финляндии, что впоследствии вызвало рост цен. При этом ситуация с инфляцией в стране и так была сложной, однако поддержка антироссийских санкций лишь усугубила ситуацию.

17 июня ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что ситуация в европейской экономике продолжает ухудшаться, поставки дешевого трубопроводного газа из РФ, являющиеся драйвером благополучия, продолжают сокращаться.

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