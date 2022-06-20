Владелец марки «Старый Кенигсберг» сократил выпуск коньяка более чем на 10% с начала года

Владелец марки «Старый Кенигсберг» калининградский завод «Альянс-1892» с начала 2022 года сократил выпуск коньяка более чем на 10% из-за спецоперации России на Украине. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на полученные данные от участников рынка.

Калининградский завод «Альянс-1892» (марки «Старый Кенигсберг», «Трофейный») в период с января по май 2022 года уменьшил впуск коньяка на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за этого он сместился с первого места на третье в рейтинге самых крупных производителей напитка. Теперь первое место у ГК «Алвиса» («Старейшина», «Киновский»). Вторая позиция у Beluga Group (коньяки «Бастион», «Золотой резерв»).

Эксперты рынка сошлись во мнении, что из-за местоположения завод мог пользоваться дистиллятами из Франции. Однако проблемы с логистикой и усиливающийся геополитический кризис привели к тому, что закупки сырья серьезно осложнились. Кроме того, сами дистилляты могли попасть под санкции Евросоюза. При этом завод может попытаться найти других поставщиков, но проблемы с логистикой лишь приведут к росту себестоимости производства.

Участники рынка указали, что смогли нарастить свое производство за счет роста брендов и заключению новых контрактов на поставки продукции. Кроме того, в Beluga Group пояснили, что увеличить выпуск коньяка удалось, в том числе, за счет расширения складских помещений.

В начале мая председатель «Союзконьяка» Дмитрий Чернев заявил в беседе с «Газетой.Ru», что в России может упасть производство коньяка почти на треть из-за сокращения поставок коньячных дистиллятов из Европы.