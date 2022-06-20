Доцент Тимофеев спрогнозировал новые ценовые рекорды газа в мире осенью из-за санкций

Цены на газ осенью в мире могут снова показать новые рекорды из-за геополитики и антироссийских санкций. Об этом «Прайм» заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

«В этом году драйвером для разгона цен стала геополитика, прежде всего, антироссийские санкции. Поэтому осенью мы можем увидеть новые рекорды стоимости газа», — отметил Тимофеев.

По его словам, к небывалому росту цен на газ оказались не готовы многие специалисты. Если год назад цена на газ была в районе $300 за тысячу кубометров, то уже к концу 2021 года она выросла в шесть раз – до $1200 за тысячу кубометров.

Он добавил, что в прошлом году рост цен произошел из-за отказа многих стран от ковид-ограничений и логистического коллапса. Тогда спрос на энергоносители рекордно вырос, что спровоцировало небывалый рост цен.

19 июня мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш заявил, что неопределенность в сфере энергетики может привести к серьезным последствиями для экономики Латвии. По его словам, местные предприниматели отказываются брать на себя долгосрочные обязательства по поставкам газа на фоне стремительного роста цен.