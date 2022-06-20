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В России могут сократить выплаты нефтяникам по демпферу из-за рекордных расходов бюджета

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Depositphotos

Правительство в России может скорректировать выплаты нефтяникам по топливному демпферу из-за рекордных расходов бюджета нефтяным компаниям. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники и участников рынка.

Источники издания поделились, что на этой неделе должно пройти совещание по вопросу корректировки топливного демпфера. Минфин, по первоначальному замыслу, предлагал полностью отменить демпфер из-за того, что нефтяные компании уже получили из бюджета свыше 1 трлн рублей выплат. Однако против отмены выступили крупнейшие нефтяные компании страны и Минэнерго.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что конкретных планов по изменению демпфера у Минфина нет. Однако будут рассматриваться разные варианты развития событий. Но при возможной отмене демпфера могут пострадать независимые сети в рознице, в которые входят как минимум половина автозаправочных станций (АЗС). При этом рекордные выплаты у отрасли появились только сейчас, так как из-за сдерживания цен почти полтора года нефтяники работали или в ноль, или в убыток.

Аналитики посчитали, что демпфер показывает свою эффективность, так как он полностью компенсирует производителям текущий дисконт в оптовых ценах на топливо относительно реальной экспортной альтернативы для бензина. Поэтому, в условиях все еще нестабильной экономической ситуации, создавать дополнительное давление на отрасль достаточно рискованно.

В конце мая «Коммерсант» писал, что в период с января по май 2022 года нефтяные компании России могут получить в качестве компенсаций за поставки топлива рекордные 1,2 трлн руб.

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