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РБК: каждый пятый россиянин с марта по май запасался товарами, опасаясь их дефицита

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Freepik.com

Каждый пятый россиянин с марта по мая текущего года запасался разными видами товаров опасаясь, что они исчезнут с полок магазинов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования центра НАФИ.

Так, среди наиболее популярных продуктов оказались крупа (12%), макароны (10%), бытовая химия (8%), консервы (7%), медикаменты (7%), средства личной гигиены (7%), косметика и парфюмерия (3%), табачные изделия (3%), алкоголь (2%), одежда и обувь (2%), а также детские товары (2%).

При этом жители Москвы чаще жителей других городов тратили деньги на косметику и парфюмерию (9%), одежду и обувь (8%).

Ранее сообщалось, что в России начали производить подгузники и прокладки из отечественной целлюлозы.

Также сообщалось, что на российских прилавках может убавиться выбор пакетированного чая.

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