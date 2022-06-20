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Министр экономики Германии признал, что страна вынуждена отказаться от «зеленого» перехода

Хабек: необходимо снова подключить к сети угольные электростанции

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Александр Крюков/kreosan/Wikimapia

Министр экономики Германии Роберт Хабек от партии «Союз 90/Зеленые» заявил, что из-за существенной нехватки газа в немецких хранилищах необходимо снова подключить к сети угольные электростанции, таким образом, временно отказавшись от «зеленого» перехода, сообщает телеканал ZDF.

«Всегда было ясно, что мы находимся в большой зависимости от газа <...> Поэтому меры, которые мы предпринимаем, постепенные действия, являются правильными», — считает Хабек.

Представитель «экологической» партии пояснил, что в данный момент угольные электростанции являются единственным вариантом обеспечения энергии следующей зимой, а имеющиеся в наличии АЭС не смогут дать свой вклад в энергобезопасность страны до следующего лета из-за нехватки ядерного топлива.

«Я сейчас стараюсь держаться подальше от партийной программы и делать то, что необходимо сделать для обеспечения безопасности поставок в Германии», — пояснил Хабек.

Ранее в Германии заявили о планах более активного использования угольных электростанций.

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