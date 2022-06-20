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Великобритании предрекли крупнейшую забастовку железнодорожников

Bloomberg сообщил, что Британию ждет крупнейшая забастовка железнодорожников

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Hannah Mckay/Reuters

Bloomberg написал, что Великобританию ждет крупнейшая за более чем 30 лет забастовка железнодорожников. По данным издания, это может привести к «транспортному хаосу».

Работники железнодорожной сферы планируют бастовать три дня: 21, 23 и 25 июня.

В акции собираются принять участие около 40 тысяч человек из 13 железнодорожных компаний, а также из компании-оператора железнодорожной инфраструктуры Network Rail. Это может обойтись Лондону в 100 млн фунтов стерлингов ($122,7 млн).

Основной удар придется на столичный транспорт. В первый день забастовок на работу не смогут выйти около 250 тысяч граждан.

Ранее сообщалось, что аэропорт Брюсселя отменил вылеты пассажирских рейсов из-за акций протеста и забастовок. Как указали в аэропорту, будут сохранены только прибывающие рейсы и рейсы грузовых самолетов.

В понедельник профсоюзы в Бельгии собираются вывести десятки тысяч своих сторонников на протестные акции в связи с ростом цен и падением покупательной способности жителей страны.

Также сообщалось о забастовках персонала парижского аэропорта Шарль де Голль.

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