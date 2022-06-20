Президент ФРС Местер: снижение инфляции в США до 2% займет пару лет

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер рассказал, что возвращение инфляции в США на уровень в 2% может занять «пару лет», поскольку монетарные инструменты не в состоянии решить проблему отстающего предложения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.

«Нам нужно привести монетарную политику в соответствие, чтобы справиться с избыточным спросом, который стоит за давлением на цены... Необходимо также, чтобы предложение вернулось, был лучший баланс», — рассказал Местер.

По его словам, из-за этого Штаты не смогут сразу увидеть инфляцию в 2%, на это должно уйти порядка пары лет, но она постепенно будет снижаться.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что высокая инфляция в настоящее время является глобальным явлением, и справиться с ней в короткое время не получится.

По прогнозу министра, американская экономика будет замедляться после высоких темпов роста.

Президент США Джо Байден не раз заявлял, что к росту цен на бензин и продукты питания во всем мире,и в США в частности, привела военная спецоперация России на Украине.