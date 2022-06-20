Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Южнокорейским женщинам разрешат служить на подводных лодках 01:58
Украинские солдаты на полной скорости упали в реку со взорванного ВСУ моста 01:57
Теннисист Хуркач назвал Медведева лучшим в мире после победы в финале турнира... 01:50
Ирландские рыбаки пытаются предотвратить французские военно-морские учения 01:41
Создание нового авианосца является приоритетом для ВМФ России 01:41
Рейс «России» из Петербурга прибыл в Ереван без багажа 01:41
Президент Колумбии Дуке поздравил Петро с победой на выборах главы государства 01:37
Социалист Петро лидирует на выборах президента в Колумбии после подсчета 98%... 01:31
Злоумышленники ограбили игрока сборной Испании Ольмо и ранили его брата 01:31
РИА «Новости»: ВКС России применили на Украине новые высокоточные ракеты 01:23
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Президент ФРС Местер: снижение инфляции в США до 2% займет пару лет

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер рассказал, что возвращение инфляции в США на уровень в 2% может занять «пару лет», поскольку монетарные инструменты не в состоянии решить проблему отстающего предложения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.

«Нам нужно привести монетарную политику в соответствие, чтобы справиться с избыточным спросом, который стоит за давлением на цены... Необходимо также, чтобы предложение вернулось, был лучший баланс», — рассказал Местер.

По его словам, из-за этого Штаты не смогут сразу увидеть инфляцию в 2%, на это должно уйти порядка пары лет, но она постепенно будет снижаться.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что высокая инфляция в настоящее время является глобальным явлением, и справиться с ней в короткое время не получится.

По прогнозу министра, американская экономика будет замедляться после высоких темпов роста.

Президент США Джо Байден не раз заявлял, что к росту цен на бензин и продукты питания во всем мире,и в США в частности, привела военная спецоперация России на Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть