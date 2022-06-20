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Кудрин рассказал о будущем российской экономики

Кудрин: экономика России, как и прежде, остается рыночной

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что текущая ситуация в мире не изменила фундаментальные принципы российской экономики: она остается рыночной с частным сектором. Об этом сообщает ТАСС.

«Я абсолютно остаюсь на тех же позициях, что и раньше. И сейчас современная ситуация, она не изменила базовые, фундаментальные принципы российской экономики. Мы остаемся рыночной экономикой, у нас остается частный сектор. Больше того, на завтраке Сбербанка подчеркивалось, что именно частный сектор быстрее реагирует на события, быстрее адаптируется и как раз является фактором более быстрого восстановления, потому что он решения принимает здесь и сейчас, а не в трудных бюрократических процедурах государственных органов или государственной компании», — рассказал Кудрин.

Он отметил, что подобное известно всем, будь то экономика Запада или новая экономика. Кудрин подчеркнул, что они эффективны в том случае, когда более адаптивны и гибки, а такие определения относятся к частному сектору.

Сенатор Алексей Пушков заявил о ложных представлениях международных финансовых организаций в оценке роли России в мировой экономике.

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