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В США заявили о необходимости заменить Россию на глобальном рынке нефти

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила в интервью CNN, что страна должна заменить РФ на мировом рынке нефти, передает ТАСС.

«Мы должны заменить баррели нефти, которые Россия экспортировала по всему миру, что сейчас недоступно», — сказала она.

Грэнхолм добавила, что спрос в мире растет, и нужен рост экспорта энергоресурсов от всех поставщиков.

«Каждая страна платит высокую цену за газ. <...> Необходимо, чтобы все страны увеличили сейчас поставки, потому что спрос также растет», — объяснила она.

Ранее Дженнифер Грэнхолм заявила в интервью, что Вашингтон призывает страны-производители нефти и газа увеличить добычу.

Она добавила, что некоторые эксперты прогнозируют падение цен на бензин в третьем квартале этого года. Глава Минэнерго пояснила, что прогнозы могут поменяться в зависимости от ситуации в мире.

По словам Грэнхолм, на следующей неделе планируется встреча с руководителями нефтегазовых компаний США.

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