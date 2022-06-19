В Венгрии заявили, что получают российский газ без перебоев

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в эфире местного радио, что страна исправно получает газ из РФ, согласно действующему контракту, передает Reuters.

Глава МИД отметил, что генеральный директор «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер РФ Александр Новак заверили его в полном выполнении обязательств со стороны России.

Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан объяснил в письме депутатам Европарламента, что Венгрия не будет вводить санкции против РФ, которые наносят чрезмерный ущерб самим членам Европейского Союза.

До этого Орбан ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы, когда выступает против расширения санкций против РФ.

Как заявляет вице-премьер Украины Ирина Верещук, позиция Венгрии по ситуации на Украине близка к пророссийской, а Будапешт хочет получить «дешевый российский газ» или «украинское Закарпатье».