В Eni заявили, что Италия продолжает получать российский газ в сокращенных объемах

Крупнейшая нефтегазовая компания в Италии Eni получает от «Газпрома» в воскресенье, 19 июня, объемы газа «в соответствии новой линии сокращения». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление организации.

«Газпром» сегодня объявил о поставках газа в объеме, соответствующем тому, что было поставлено в последние дни», — cказано в сообщении компании.

По информации телеканала TGcom24, 17 июня Eni получила из России 50% от запрошенных объемов газа, а 16 июня — 65%.

Ранее глава Eni Клаудио Дескальци заявил, что на сегодняшний день спрос на газ в Италии ниже, чем его предложение.

По его словам, сейчас в стране около 200 млн кубометров газа, а спрос составляет 150-160 млн кубометров. При этом Дескальци подчеркнул, что стране не хватает около 30 млн кубометров российского газа в день.

До этого стало известно, что итальянские власти рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации из-за проблем с поставками российского газа.