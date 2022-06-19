Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Кабмин Германии предоставит €15 млрд на стратегии экономии газа 15:12
Фетисов об отстранении России: олимпийскую хартию можно выбросить на помойку 15:11
Экс-премьер Британии пожаловался, что в Кремле его заставили смотреть на Путина... 15:08
Верховная рада одобрила выход из части соглашений стран СНГ 15:03
Итальянские производители трикотажа и обуви пострадали от санкций против России 14:57
Нападающий «Манчестер Юнайтед» подал в суд на фаната 14:57
На Украине запретили книги из России и Белоруссии 14:55
Тишковец: на будущей неделе в Центральной России выпадет половина осадков... 14:49
В Болгарии объявили о начале пробной подачи газа из Греции по новому... 14:43
Bloomberg: в Японии возникли проблемы с поставками лука и салями, в США... 14:39
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

На въезде в Польшу остановили мэра Чернигова Владислава Атрошенко

close
100%
YouTube

В Польшу не выпустили мэра Чернигова Владислава Атрошенко, который хотел посетить страну с запланированным визитом, сообщают украинские СМИ.

«У меня запланирована поездка в город Жешув, куда я направляюсь вместе с делегацией для подписания договора о партнерстве. У меня там в планах выступление перед сессией, в составе делегации еще три человека. Вопросы по документам возникли только ко мне», — рассказал он.

Атрошенко подчеркнул, что у него на руках «полный перечень документов», позволяющий пересекать границу в служебных целях. По мнению чиновника, причина отказа кроется в конфликте с одним из сотрудников Офиса президента Украины, который «постарался развить» руководитель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус. В частности, последний пытался запретить Атрошенко поездку в Давос.

«Это — блажь соответствующих должностных лиц, которые таким образом самоутверждаются в своем положении, превышают свои служебные полномочия, и очевидно препятствуют моей профессиональной деятельности в интересах Чернигова, а главное — дискредитируют подобными действиями президента, демонстрируя признаки телефонного права на таможенную границу», — пояснил мэр Чернигова.

Он намерен оспаривать в суде решение пограничной службы и заявил изданию, что «поляки в шоке».

Ранее бывший президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко смог с третьего раза покинуть страну, перейдя польскую границу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть