На въезде в Польшу остановили мэра Чернигова Владислава Атрошенко

В Польшу не выпустили мэра Чернигова Владислава Атрошенко, который хотел посетить страну с запланированным визитом, сообщают украинские СМИ.

«У меня запланирована поездка в город Жешув, куда я направляюсь вместе с делегацией для подписания договора о партнерстве. У меня там в планах выступление перед сессией, в составе делегации еще три человека. Вопросы по документам возникли только ко мне», — рассказал он.

Атрошенко подчеркнул, что у него на руках «полный перечень документов», позволяющий пересекать границу в служебных целях. По мнению чиновника, причина отказа кроется в конфликте с одним из сотрудников Офиса президента Украины, который «постарался развить» руководитель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус. В частности, последний пытался запретить Атрошенко поездку в Давос.

«Это — блажь соответствующих должностных лиц, которые таким образом самоутверждаются в своем положении, превышают свои служебные полномочия, и очевидно препятствуют моей профессиональной деятельности в интересах Чернигова, а главное — дискредитируют подобными действиями президента, демонстрируя признаки телефонного права на таможенную границу», — пояснил мэр Чернигова.

Он намерен оспаривать в суде решение пограничной службы и заявил изданию, что «поляки в шоке».

Ранее бывший президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко смог с третьего раза покинуть страну, перейдя польскую границу.