Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Минобороны России заявили об уничтожении 50 генералов и офицеров ВСУ 13:46
Лена Катина назвала себя «лучшим подарком» для онкобольного мужа 13:41
Экс-премьер Пакистана обвинил США в своей отставке 13:39
Ветеран ЦСКА Пономарев назвал Языджи «дешевым повидлом» после новости об его... 13:28
Аналитик Юшков объяснил бездействие «Газпрома» в ситуации... 13:28
Читателям Le Figaro не понравился внешний вид Зеленского на встрече с Макроном 13:26
Рудковская объяснила, почему трижды отказывалась от участия в шоу «Маска» 13:17
В Минздраве Израиля заявили о начале новой волны COVID-19 в стране 13:16
Пользователи Samsung Pay массово пожаловались на неработоспособность сервиса 13:14
Тарпищев заявил, что польский теннисист Хуркач залезает Медведеву под кожу в их... 13:13
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Аналитик Радченко посоветовала россиянам снимать жилье вместо ипотеки

close
100%
Depositphotos

Россиянам сейчас необходимо обратить внимание на аренду, так как ипотека недоступна для большинства населения страны. Об этом «Радиоточке НСН» заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Действительно сейчас ипотека, к сожалению, недоступна не из-за ставки, а из-за колоссального разрыва между стоимостью квадратного метра и доходами граждан. Поэтому поддерживаю слова гендиректора компании «Дом.РФ» Виталия Мутко в том, что нужно развивать арендное жилье», — отметила Радченко.

По ее словам, есть отличная формула, по которой считается доступность квадратного метра в регионе. Речь идет о том, что жилье доступно в том случае, когда стоимость «квадрата» находится на уровне среднемесячного дохода семьи. Однако сейчас у россиян нет возможности брать ипотеку из-за высокой стоимости квадратного метра. Поэтому, даже если ипотеку будут давать бесплатно, люди просто не смогут осилить платежи по кредиту.

Она добавила, что надо защищать права участников арендного рынка. Например, человек может переехать куда-то без особых проблем, если арендует жилье. Поэтому рынок аренды нуждается в развитии. Например, застройщикам будет выгодно сдавать квартиры, если тем предложат специальные льготы под эти цели.

8 июня Известия» со ссылкой на данные исследования BusinesStat сообщили, что россияне тратят в среднем 47,2% от зарплаты на аренду жилья. В отдельных регионах показатель гораздо выше среднего. Например, в Крыму жители в среднем тратят на аренду жилплощади 75,8%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть