Аналитик Радченко посоветовала россиянам снимать жилье вместо ипотеки

Россиянам сейчас необходимо обратить внимание на аренду, так как ипотека недоступна для большинства населения страны. Об этом «Радиоточке НСН» заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Действительно сейчас ипотека, к сожалению, недоступна не из-за ставки, а из-за колоссального разрыва между стоимостью квадратного метра и доходами граждан. Поэтому поддерживаю слова гендиректора компании «Дом.РФ» Виталия Мутко в том, что нужно развивать арендное жилье», — отметила Радченко.

По ее словам, есть отличная формула, по которой считается доступность квадратного метра в регионе. Речь идет о том, что жилье доступно в том случае, когда стоимость «квадрата» находится на уровне среднемесячного дохода семьи. Однако сейчас у россиян нет возможности брать ипотеку из-за высокой стоимости квадратного метра. Поэтому, даже если ипотеку будут давать бесплатно, люди просто не смогут осилить платежи по кредиту.

Она добавила, что надо защищать права участников арендного рынка. Например, человек может переехать куда-то без особых проблем, если арендует жилье. Поэтому рынок аренды нуждается в развитии. Например, застройщикам будет выгодно сдавать квартиры, если тем предложат специальные льготы под эти цели.

8 июня Известия» со ссылкой на данные исследования BusinesStat сообщили, что россияне тратят в среднем 47,2% от зарплаты на аренду жилья. В отдельных регионах показатель гораздо выше среднего. Например, в Крыму жители в среднем тратят на аренду жилплощади 75,8%.