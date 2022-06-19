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Бренд одежды Mango решил уйти из России

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Испанская компания одежды Mango решила полностью закрыть свой бизнес в России, пишет La Vanguardia со ссылкой на источники.

Бренд достиг соглашений с несколькими франчайзинговыми партнерами о передаче им своего бизнеса в России и сохранении рабочих мест 800 сотрудников. Компания продала все 55 магазинов, сумма сделки не раскрывается.

На конец 2021 года на Россию приходилось 8% чистой операционной прибыли (EBIT) Mango. Так, РФ входила в пятерку крупнейших рынков сбыта компании.

Магазины бренда приостановили свою работу 3 марта на фоне действий России на Украине. При этом тогда сообщалось, что такое решение связано с трудностями при транспортировке и поставках товаров.

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