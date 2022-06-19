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Количество российских телеканалов может сократиться в 2023 году

Гендиректор «Газпром-медиа»: число телеканалов в РФ может сократиться из-за проблем с рекламой

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РИА «Новости»

Генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что число телеканалов в России может сократиться во второй половине 2023 года из-за проблем с рекламными доходами. Об этом он сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как рассказал Жаров, закрытие грозит прежде всего небольшим эфирным каналам с низкой рентабельностью.

«Никаких революций в 2022 году не жду, а вот на горизонте второго полугодия 2023 года ландшафт может поменяться за счет уменьшения каналов», — добавил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал о готовности законопроекта о запрете рекламных вывесок на иностранных языках. Документ пока ожидает отзыва из правительства РФ. Предполагается, что он будет рассмотрен в ходе весенней сессии.

По словам автор законопроекта — главы думского комитета по культуре Елены Ямпольской, около 80% вывесок в Москве содержат иностранные слова, а в центре российской столицы на 30%-50% больше вывесок на английском языке или набранных латиницей, чем на русском. Она считает, что это «неуважение к русскому языку и родной стране».

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