Rutube провел более 80 онлайн-трансляций с ПМЭФ

Платформа Rutube в рамках завершившегося Петербургского международного экономического форума провела более 80 онлайн-трансляций, организовала 15 собственных мероприятий с участием свыше 30 спикеров, а также запустила интерактивную инсталляцию на Дворцовом мосту, сообщает пресс-служба видеохостинга.

Так, в ходе деловой сессии Rutube «Информационная борьба: защита национального медийного суверенитета» генеральный директор платформы Александр Моисеев рассказал, какие задачи стоят перед видеохостингом после майской кибератаки.

«Rutube — сложная гиперконвергентная сеть. Взломать ее сложно, единовременно удалить все — вообще невозможно. В офисе Rutube 9 мая собралась вся «кибергруппировка» — лучшие ИТ-специалисты страны. За 50 часов мы подняли сервис на 99%. Важно понимать, что количество закладок, которые в дальнейшем могли привести к необратимым последствиям, было огромным. И мы их удалили», — рассказал он.

Также эксклюзивно для Rutube интервью дали генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и генеральный директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский.

Важным культурно-историческим событием этого года стало 350-летие со дня рождения Петра I. Юбилей императора Rutube отметил презентацией совместного с компанией «Ярко» анимационного проекта «Лесенка знаний: мастерство».

Кроме того, благодаря видеохостингу все дни форума прохожие могли наблюдать на Дворцовом мосту музыкально-интерактивную инсталляцию — проекцию в виде взлетающей ракеты, символа кнопки «В топ». В конце ролика зрителей ждало признание в любви Санкт-Петербургу.