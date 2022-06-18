Институт развития интернета предложил дать особый статус разработчикам компьютерных игр

Заместитель генерального директора по правовым вопросам Института развития интернета (ИРИ) Борис Едидин во время своего выступления на ПМЭФ-2022 предложил наделить разработчиков компьютерных игр особым правовым статусом, передает ТАСС.

«Действительно, сегодня игры — это не только разработчики, это еще и те, кто делает контент — креативная индустрия. Пора признать, что игры — это самостоятельная сущность, сложная и неординарная, собраться и определить для них специальные правила», — объяснил он.

Едидин заявил во время круглого стола «Виртуальные миры, реальные проблемы: цифровое право и кибербезопасность в контексте игровой индустрии», что разработчики игр являются представителями IT и творческой индустрии, поскольку там, наравне с программистами, работают художники, дизайнеры, звукорежиссеры и так далее.

Он отметил, что необходимо сформировать условия для этой индустрии, которая в основном ориентирована на экспорт.

«Учитывая, что в целом российская игровая индустрия экспортоориентированная, более 80% прибыли компаний формировалось за рубежом. Это наш хороший качественный товар, для которого нужно создать такие регулярные условия, которые позволили развиваться внутри по новым правилам и в новых условиях, а также чтобы тот экспортный потенциал, который реализовался, он остался, и это и юридическая задача в том числе», — рассказал Едидин.

Замгендиректора по правовым вопросам ИРИ добавил, что государству стоит задуматься о введении протекции на российском игровом рынке. По словам Едидина, бесполезно только лишь накачивать местные компании деньгами, поскольку эта мера не сработает.

«Я думаю, что в обозримой перспективе, так как мы остаемся открытым рынком, компании будут приходить, важно определить порядок входа зарубежных компаний, зарубежных игр на российский рынок. Для того чтобы те условия, которые создаются, льготные кредиты, упрощенное налогообложение и так далее, чтобы они действительно сработали. Мы можем сколько угодно вкладывать в российские компании, производителей, но очевидно, что возможности крупных зарубежных студий — они в разы больше», — подытожил он.

Ранее гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров объявлял, что в ближайшее время запустят новый конкурс для российских разработчиков компьютерных игр под названием «Начни игру».