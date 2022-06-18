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Самарский губернатор Азаров: «АвтоВАЗ» намерен возобновить производство по ряду моделей

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Lada

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что «АвтоВАЗ» работает над тем, чтобы в ближайшие месяцы возобновить производство по ряду моделей, кроме Lada Vesta. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Больше ясности будет уже к концу следующей недели. По разным моделям разные степени локализации и, соответственно, зависимость от поставки импортных комплектующих… Поэтому на сегодняшний день наиболее сложно просматривается перспектива Lada Vesta, по всем остальным моделям сейчас ведется интенсивная проработка того, что в ближайшие месяцы запуск сборочных производств возобновить», — заявил Азаров.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что некоторые иностранные автопроизводители готовы уже в ближайшее время возобновить работу в регионе.

По словам губернатора, утверждать о сроках возобновления работы автомобильных заводов на территории Калужской области достаточно трудно, ведь речь идет об очень сложном и комплексном процессе.

До этого президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что компания в ближайшие 3-4 года разработает новую современную платформу.

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