Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Медведев признал, что показал не самый лучший теннис на турнире в Галле 19:28
Психологи выяснили, как женщине лучше знакомиться с мужчиной 19:25
Полковник Ходаренок считает, что ВСУ устали 19:21
BMFTV: учебные стрельбы во Франции вызвали пожар на полигоне 19:19
Мурашко заявил, что Минздрав предложит изменения в системе оплаты труда медиков 19:18
В «Фенербахче» отреагировали на слухи об интересе к Дзюбе 19:13
В Чувашии на молодых людей завели уголовное дело за сломанную букву Z 19:11
Институт развития интернета предложил дать особый статус разработчикам компьютерных игр 19:02
Риелтор убил женщину, не заплатившую ему за услуги, и сжег ее тело 19:01
Ariana News: в Кабуле два человека погибли во время вооруженного нападения... 18:52
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Москве заявили, что владение «гибкими навыками» — это ключевой запрос работодателей

close
100%
Depositphotos

Одним из ключевых запросов работодателей всех отраслей Москвы являются гибкие навыки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.

«Одним из ключевых запросов работодателей практически всех отраслей Москвы является запрос на владение soft skills — гибкими навыками», — сказал Пуртов.

Он отметил, что доля запроса на гибкие навыки в перечне требований к соискателям составляет около 37%. Самый высокий процент таких запросов — 42% — приходятся на политическую сферу и область общественных специальностей. В менеджменте и маркетинге, примерно, 40% запросов включают такое требование, в экономике и финансах — около 36%. 34% работодателей в сфере математики и IT-секторе хотели бы видеть в потенциальном сотруднике soft skills.

По словам Пуртова, важны такие навыки, как умение находить комплексное решение проблем, способность к активному обучению, психологическая устойчивость.

В конце мая президент компании SuperJob Алексей Захаров рассказал, как остаться востребованным специалистом через пять, десять и даже 50 лет. По его словам, для этого нужно учиться и быстро переучиваться.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть