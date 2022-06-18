В Москве заявили, что владение «гибкими навыками» — это ключевой запрос работодателей

Одним из ключевых запросов работодателей всех отраслей Москвы являются гибкие навыки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.

«Одним из ключевых запросов работодателей практически всех отраслей Москвы является запрос на владение soft skills — гибкими навыками», — сказал Пуртов.

Он отметил, что доля запроса на гибкие навыки в перечне требований к соискателям составляет около 37%. Самый высокий процент таких запросов — 42% — приходятся на политическую сферу и область общественных специальностей. В менеджменте и маркетинге, примерно, 40% запросов включают такое требование, в экономике и финансах — около 36%. 34% работодателей в сфере математики и IT-секторе хотели бы видеть в потенциальном сотруднике soft skills.

По словам Пуртова, важны такие навыки, как умение находить комплексное решение проблем, способность к активному обучению, психологическая устойчивость.

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