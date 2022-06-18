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Калужский губернатор Шапша: некоторые иностранные автопроизводители готовы вернуться в РФ

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что некоторые иностранные автопроизводители готовы уже в ближайшее время возобновить работу в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам губернатора, утверждать о сроках возобновления работы автомобильных заводов на территории Калужской области достаточно трудно, ведь речь идет об очень сложном и комплексном процессе.

«Я не буду называть компании, но некоторые (автопроизводители) собираются в ближайшее время возобновить работу, другие — понимают, что в этом году им это вряд ли удастся, но они предпринимают все усилия, чтобы как можно скорее начать работу», — рассказал Шапша.

Он добавил, что текущая приостановка работы предприятий прежде всего связана с нарушением логистических цепочек и поставок комплектующих.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что иностранные производители автомобилей могут вернуться в Россию после снятия или смягчения санкций.

По словам губернатора, западные автопроизводители заявили об этих намерениях своим российским партнерам.

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