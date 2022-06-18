Reuters: Индия увеличила объемы закупок угля и нефти из РФ по скидками до 30%

В последнее время Индия начала увеличивать объемы импорта угля из РФ, передает Reuters.

Отмечается, что она покупает этот энергоресурс по скидкам до 30%. С 27 мая по 15 июня было приобретено угля на сумму $331,17 млн, что шестикратно превышает показатели за тот же период в прошлом году.

Что касается нефти, то Индия с конца мая также нарастила количество приобретаемого топлива — в более чем 31 раз до $2,22 млрд.

В среднем за сутки в течение трех недель Индия покупала уголь из РФ на $16,55 млн, что в два раза (на $7,71 млн) превышает обычный объем закупок в день. Посуточный объем импорта российской нефти за минувшие 20 дней — $110,86 млн, что свыше трех раз больше обычного ($31,16 млн).

Ранее Bloomberg сообщал, что Индия предлагала РФ торговать в рупиях для закупок нефти и оружия.