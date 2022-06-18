Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Москве заявили, что владение «гибкими навыками» — это ключевой запрос... 17:56
Кадыров обратился к государствам-членам ОДКБ 17:55
Дочь президента Узбекистана прокомментировала видео с женихом, ударившим невесту 17:52
Байден упал с велосипеда 17:47
США усилили ПРО своей авиабазы в Иракском Курдистане 17:42
Экс-президент «Спартака» Червиченко считает, что Дзюбе надо остаться... 17:41
Число пострадавших в аварии с автобусом на Кубани выросло до 16 17:40
В аэропорту Сан-Франциско неизвестный напал на людей с холодным оружием 17:36
В Петербурге мужчина на спор разбил бутылку о голову и умер 17:33
На футболиста «Краснодара» Сперцяна претендуют два клуба Бундеслиги 17:32
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Reuters: Индия увеличила объемы закупок угля и нефти из РФ по скидками до 30%

close
100%
Parth Sanyal/Reuters

В последнее время Индия начала увеличивать объемы импорта угля из РФ, передает Reuters.

Отмечается, что она покупает этот энергоресурс по скидкам до 30%. С 27 мая по 15 июня было приобретено угля на сумму $331,17 млн, что шестикратно превышает показатели за тот же период в прошлом году.

Что касается нефти, то Индия с конца мая также нарастила количество приобретаемого топлива — в более чем 31 раз до $2,22 млрд.

В среднем за сутки в течение трех недель Индия покупала уголь из РФ на $16,55 млн, что в два раза (на $7,71 млн) превышает обычный объем закупок в день. Посуточный объем импорта российской нефти за минувшие 20 дней — $110,86 млн, что свыше трех раз больше обычного ($31,16 млн).

Ранее Bloomberg сообщал, что Индия предлагала РФ торговать в рупиях для закупок нефти и оружия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть