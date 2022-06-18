Секретариат ПМЭФ рассказал о 691 заключенном соглашении на сумму 5,6 трлн рублей

Советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2022 Антон Кобяков заявил журналистам, что на площадке форума было заключено 691 соглашение на общую сумму 5,6 трлн рублей.

«Но мы, конечно, озвучиваем только те цифры, которые не являются коммерческой тайной», — заверил он, подводя предварительные итоги мероприятия.

Самые крупные бизнес-договоренности на полях ПМЭФ: соглашение между ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» и китайской компанией «Чжунчэнтун Интернейшнл Инвестмент» (2 трлн рублей), договоренность между Сбербанком и ДОМ.РФ о выпуске ипотечных облигаций (до 1 трлн рублей), а также кредитное соглашение между РЖД и ВТБ (лимит до 630 млрд рублей).

Наиболее активными регионами РФ по сумме подписанных соглашений стали Санкт-Петербург (19 соглашений более чем на 340 млрд рублей), Ленинградская область (30 соглашений более чем на 250 млрд рублей), Нижегородская область (25 соглашений на сумму свыше 240 млрд рублей),

Петербургский международный экономический форум проходит в этом году с 15 по 18 июня. Его тема — «Новый мир — новые возможности».