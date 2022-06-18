Казахстан ограничил вывоз подсолнечного масла из страны до 31 августа

Власти Республики Казахстан ввели ограничение на экспорт подсолнечного масла, которое продлится с 18 июня по 31 августа 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы комитета государственных доходов Министерства финансов страны.

«Введены количественные ограничения (квотирование) на вывоз подсолнечного масла с территории Республики Казахстан, действующие с 18 июня 2022 года по 31 августа 2022 года включительно», — говорится в сообщении.

В этот период вывезти масло с территории Казахстана можно будет только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного территориальными подразделениями комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана.

В пресс-службе уточнили, что меру ввели для стабилизации цен и исключения дефицита на рынке в связи с повышенным спросом на внешних рынках. Предыдущее ограничение на вывоз масла закончилось 1 июня. Оно действовало с 15 декабря 2021 года.

В конце мая сообщалось, что министерство сельского хозяйства России хочет повысить квоту на экспорт подсолнечного масла из страны на 400 тысяч тонн.