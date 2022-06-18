Стоимость биткоина опустилась ниже $20 тысяч впервые с 2020 года

Биткоин в ходе торговой сессии 18 июня снижается на 6,57%, до $19,450 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 9.55 мск.

По состоянию на 10.05 мск, курс биткоина снижался на 7,22% и держался на уровне $19,342 тыс.

В последний раз биткоин стоил меньше $20 тыс. в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа предложил российским инвесторам вкладываться в проекты с биткоином.

До этого вице-председатель компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Чарли Мангер во время ежегодного собрания акционеров компании заявил, что стоимость биткоина «очень вероятно» рухнет к нулю.

Также 6 мая Moody's заявило о неэффективности криптовалют для России из-за санкций. В Moody's добавили, что криптовалюты не смогут помочь России в борьбе с санкциями Запада, которые ограничивают международные финансовые операции.