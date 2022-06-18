В отелях России со следующего года начнет действовать стандарт «все включено»

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в 2023 году в российских отелях начнут действовать стандарты «все включено» и «ультра все включено». Об этом сообщает ТАСС.

«Стандарты на услуги «все включено» и «ультра все включено» для всех категорий «звездности» уже разработаны, до конца года они будут утверждены и заработают уже в следующем году», — рассказала глава ведомства.

Чтобы соответствовать этим стандартам, на территории отеля должно быть несколько ресторанов, включая один круглосуточный, детская анимация, отдельные детские комнаты, теплые бассейны и другие услуги.

«Работа по стандартизации очень важна для повышения общего качества услуг в туризме», — подчеркнула Догузова.

Ранее Ростуризм представил пять национальных туристических маршрутов, разработанных по стандартам качества, один из которых — «Сибирские каникулы», включающий места отдыха президента России Владимира Путина в тайге.