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В России предупредили о возможном появлении в стране «кладбища» торговых центров

Специалист Шарапов заявил, что в России могут появиться «кладбища» опустевших торговых центров

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Президент Becar Asset Management Александр Шарапов заявил, что в городах России в будущем могут появиться «кладбища» из опустевших торгово-развлекательных центров, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время падение посещаемости затрагивает не только находящиеся в пешей доступности от метро небольшие ТЦ, в которых присутствуют продуктовые магазины, аптеки, точки быстрого питания.

«Потребительские предпочтения очень сильно меняются и мы понимаем, что и у нас может повториться ситуация с американскими заброшенными моллами, для которых даже появился термин «кладбище торговых центров». По моему мнению, у нас они тоже возникнут», — сказал глава компании.

Он утверждает, что это угрожает торговым центрам площадью от 100 тысяч кв. м.

Эксперт также назвал ситуацию с большими ТЦ «плачевной».

«В России, помимо того, что на них давит онлайн-торговля, еще есть обстоятельства с урезанным репертуаром кинотеатров, что тоже снизит посетительские потоки», — указал он.

Кроме того, он считает, что переформатировать гигантские площади под другое назначение вряд ли удастся.

«Мы видим на примере США, что попытки переформатировать эти ТЦ под другие функции провалились. И они просто стоят как памятники эпохи развитого ритейла», — добавил Шарапов.

Ранее президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко заявил, что жители РФ стали реже ходить в торговые центры после ухода зарубежных магазинов с российского рынка на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине.

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