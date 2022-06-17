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«Роснефть» в рамках ПМЭФ договорилась о сотрудничестве с Ростехнадзором и Минэнерго

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Zamir Usmanov/Global Look Press

«Роснефть» в рамках Петербургского международного экономического форума подписала соглашение о взаимодействии с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, сообщает пресс-служба компании.

Так, соглашение подразумевает объединение усилий по совершенствованию законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности. Помимо этого, документ предусматривает взаимодействие сторон в части научно-технического сопровождения проектов НК «Роснефть», развития научно-методической поддержки, организацию совместных научно-практических конференций, семинаров и форумов.

Кроме того, планируется создать совместные рабочие группы, а также разработать детальный план мероприятий, направленный на повышение уровня промышленной безопасности на производственных объектах ПАО «НК «Роснефть».

Также сообщается, что в рамках ПМЭФ компания «Роснефть» и Минэнерго России договорились о взаимодействии по укреплению стабильности топливно-энергетического рынка, развития торгово-экономических отношений, привлечения инвестиций и реализации проектов в сфере ТЭК. Отмечается, что соглашение расширит области взаимодействия «Роснефти» с министерством.

Документом предусматривается возможность совместных инициатив по вопросам снижения рисков и повышения эффективности торговой и внешнеэкономической деятельности. При этом предполагается развитие международных коммуникационных площадок в РФ и за рубежом, в том числе путем расширения российского участия в работе профильных международных организаций и структур, а также в специализированных группах по энергетическому сотрудничеству в составе двусторонних межправительственных комиссий.

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ПМЭФ-2022: Новости
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