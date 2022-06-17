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Сбербанк открыл прием заявок на льготную ипотеку на новостройки под 7%

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Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев заявил, что кредитная организация начала предварительный прием заявок по программе льготной ипотеки на новостройки под 7%, пишет Недвижимость РИА «Новости».

«Сегодня Сбербанк начинает предварительный прием заявок на обновленную программу льготной ипотеки, которая была анонсирована президентом России», — сказал Царев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее 17 июня президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания ПМЭФ, что находит возможным снижение до 7% ставки по льготному кредитованию для покупки новостройки.

Тогда же глава государства объяснил значение повышения ключевой ставки в России. По его словам, высокая ключевая ставка Центробанка препятствовала экономическому росту страны, но одновременно позволяла сохранить сбережения россиян в банках.

В этот же день в Минстрое сообщили, что объем выдачи ипотеки в России в апреле-мае сократился на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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