В Австрии заявили, что страна готова к полной остановке поставок газа из России

Глава министерства энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страна готова ко всем сценариям развития событий в сфере импорта топлива, включая полную остановку поставок газа из России. Об этом австрийский министр энергетики заявила в Twitter.

«Мы готовы ко всем сценариям, вплоть до полной остановки поставок из России», — написала Гевесслер.

По словам министра, объявление со стороны России о снижении объема поставок газа приводит к значительному росту цены и неопределенности по всей Европе. Она назвала экспорт топлива — инструментом России в нынешней конфронтации.

Накануне ТАСС со ссылкой на Минэнерго России сообщил, что «Газпром» снизит поставки газа в Австрию из-за технического дефекта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уменьшение поставок газа в ряд европейских стран происходит из-за ремонта турбин Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток». Он подчеркнул, что российская сторона сократила экспорт газа в Европу непреднамеренно.