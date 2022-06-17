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МСП Банк и «Росатом» договорились о партнерстве

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«Газета.Ru»

Сотрудничество направлено на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в городах присутствия организаций Росатома. Соответствующее соглашение заключили дочерняя организация Корпорации МСП и «Росатом» на XXV Петербургском международном экономическом форуме.

Документ подписали заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Росатом» Илья Ребров и председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

Поддержка предпринимателей МСП Банком будет осуществляться в том числе за счет банковских продуктов — с целью эффективной реализации инвестиционных, инновационных, высокотехнологичных и других бизнес проектов.

Стороны планируют оказывать необходимую информационную и консультационную помощь, а также разрабатывать и продвигать федеральные и региональные меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для информирования и популяризации программ МСП будут проводиться совместные с «Росатомом» обучающие и образовательные мероприятия.

«Вместе мы создадим комфортные условия для наших субъектов, реализующих проекты в закрытых административно-территориальных
образованиях, моногородах, городах при АЭС и не только», — отметил Петр Засельский.

По его словам, создание кооперации важно для развития бизнес-инициатив и привлечения предпринимателей, расширения границ под новые проекты и развития промышленных площадок, создания новых рабочих мест и современной комфортной городской среды.

«Росатом активно развивает экономические возможности городов присутствия атомной отрасли. Сотрудничество с МСП Банком позволит
предпринимателям наших городов создавать новые бизнесы, увеличивать налоговую базу городов, создавать рабочие места и улучшать городскую инфраструктуру», — заявил Илья Ребров.

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