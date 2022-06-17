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Регулятор ФРГ: снижение прокачки газа по «Северному потоку» затронуло газоснабжение Франции

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что снижение прокачки газа про трубопроводу «Северный поток — 1» сказалось на снабжении Франции, Австрии и Чехии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ситуация напряженная. Но газоснабжение Германии в настоящий момент стабильно. Безопасность снабжения по-прежнему обеспечена», — сказано в ежедневном докладе регулятора.

В настоящее время прокачка по «Северному потоку» остается на уровне 40% технической мощности. Снижение до такого уровня сказалось на дальнейшем распределении газа в другие страны, например, Францию, Австрию и Чехию.

Также в докладе говорится, фирмы по-прежнему закупают газ у других поставщиков, сохраняя возможность закачки газа в газохранилища.

Ранее оператор GRTgaz заявил, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводу.

14 июня «Газпром» сообщил, что сократит поставки газа по «Северному потоку» до 100 млн кубометров газа в сутки вместо плановых 167 млн кубометров. В компании пояснили, что это связано с ограничениями на компрессорной станции «Портовая». На ней работают только три газоперекачивающих агрегата.

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