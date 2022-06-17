Металлоинвест и USM Urban Mining присоединились к эксперименту Росприроднадзора по экологическому консультированию

«Металлоинвест» и компания Zincum, входящая в группу USM Urban Mining (дочерняя структура холдинга USM) стали одними из первых участников эксперимента, в рамках которого Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) будет предоставлять свои консультации по соответствию новых инвестиционных проектов требованиям природоохранного законодательства.

Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев и генеральный директор USM Urban Mining Павел Митрофанов.

Проект призван содействовать внедрению консультирования в обеспечении экологической безопасности производства и повысить эффективность взаимодействия Росприроднадзора и промышленных компаний.

«Наша Служба перестраивает ментальность на профилактическую работу, - отметила Светлана Радионова. - В итоге эксперимента бизнес сможет перейти к самостоятельному экологическому аудиту, который заменит 80% надзорных мероприятий Росприроднадзора. Эксперимент также позволит компаниям избежать дополнительных затрат на различные рода консультационные услуги в области охраны окружающей среды».

«Консультационная поддержка Росприроднадзора поможет нам предусмотреть наиболее экологичные решения еще на этапе разработки новых инвестпроектов и минимизировать риски нарушения требований в сфере охраны окружающей среды, - заявил Назим Эфендиев. – Экологическое консультирование и дальнейшее совершенствование природоохранного законодательства повысят качество проектной документации и инвестиционных решений».

«В рамках проекта ZINCUM будут применяться наилучшие доступные технологии для утилизации пыли газоочисток ЭСПЦ с минимальным воздействием на окружающую среду. Сотрудничество с Росприроднадзором позволит выработать оптимальный подход для их внедрения. Мы рассчитываем, что это поможет сформировать новые экологические стандарты для всего металлургического рынка», - отметил Павел Митрофанов, генеральный директор USM Urban Mining.

Эксперимент по консультированию стартовал в мае 2022 года и продлится до 31 декабря 2023 года. За этот период предстоит отработать механизм и методологию, оценить эффективность этого инструмента, разработать предложения по изменению природоохранного законодательства.

Росприроднадзор будет обеспечивать консультационное сопровождение инвестиционных проектов от этапа планирования до пусконаладочных работ, а также будет предоставлять компаниям информацию об имеющихся наработках и лучших практиках.