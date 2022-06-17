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Министр финансов Силуанов предупредил об угрозе «голландской болезни» в экономике России

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

В случае роста экспорта на фоне восстановления логистических цепочек и дальнейшего укрепления рубля экономика России может вновь заболеть «голландской болезнью». Такое предупреждение сделал министр финансов Антон Силуанов на полях ПМЭФ-2022, пишет РИА «Новости».

«Мы забыли совсем про «голландскую болезнь», совсем забыли, а она вот уже. Сейчас пока ограничения по импорту, курс крепкий и импорт должен идти. У нас сейчас пока цепочки логистические еще не выстроились, но они выстроятся и опять заболеем», — сказал Силуанов.

Министр финансов добавил, что «болезнь лечится» бюджетным правилом. Под бюджетным правилом понимается ограничение на рост бюджета государства. Вводят для уменьшения зависимости экономики от стоимости сырья

Под «голландской болезнью» понимается ситуация, при которой укрепление курса национальной валюты оказывает негативный эффект на экономику из-за резкого роста какого-либо сектора экономики, как правило, добывающей отрасли. В результате замедляется развитие других отраслей, что препятствует экономическому росту страны.

Ранее 17 июня Силуанов сказал, что общий объем расходов бюджета России в текущем году вырастет на 3 трлн руб. по сравнению с планом, до 26 трлн рублей.

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