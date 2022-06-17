Глава ростовского села заявил, что закрытие завода Coca-Cola не станет катастрофой для жителей

Глава администрации Новоалександровского сельского поселения Сергей Комаров в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что пока у него нет информации о возможном закрытии завода Coca-Cola в Новоалександровке. Он также выразил уверенность в том, что если оно произойдет, ничего катастрофического не будет.

«Возможно, темпы производительности немного упали, но глобальных изменений на заводе не было. Люди там работали и продолжают работать с удовольствием. Если завод уйдет, для людей ничего катастрофического не произойдет. Вместо Coca-Cola придет другой производитель — свято место пусто не бывает», — заявил Комаров.

Он добавил, что в настоящее время речи о возможной приостановке работы завода в Новоалександровке не идет.

«Этот завод значим для нас тем, что стабильно и хорошо выплачивает все налоги. Плюс на заводе работают местные жители. Там зарплаты неплохие. Если у них будет кратное увольнение, мы одними из первых услышим об этом. Пока ничего подобного не происходило», — резюмировал Комаров.

Накануне Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продаж своей продукции в России. Как сообщили в компании, продажи остановятся после исчерпания запасов.