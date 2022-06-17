Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Звезда «Папиных дочек» Карпович кардинально сменила имидж после разрыва с Прилучным 15:51
Карасев: зарплаты судей должны были рано или поздно повыситься, чтобы обеспечивать... 15:49
Регулятор ФРГ: снижение прокачки газа по «Северному потоку» затронуло... 15:49
Житель Татарстана набросился на мужчину с шилом, обвинив в убийстве своего... 15:49
Министр экономики России назвал доллар токсичной валютой 15:49
В МИД Дании сообщили, что военный корабль РФ вошел в территориальные воды... 15:49
В Пермском крае мужчине, который несколько суток избивал бывшую жену и угрожал убить... 15:48
Звезда «Полицейского с Рублевки» Попов рассказал, как будущая жена провожала его... 15:43
В Киеве заявили, что европейские лидеры не уговаривали Зеленского вернуться... 15:41
Кехман посетовал, что иностранных артистов Михайловского театра заставляли уезжать 15:38
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава ростовского села заявил, что закрытие завода Coca-Cola не станет катастрофой для жителей

close
100%
Vincent Yu/AP

Глава администрации Новоалександровского сельского поселения Сергей Комаров в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что пока у него нет информации о возможном закрытии завода Coca-Cola в Новоалександровке. Он также выразил уверенность в том, что если оно произойдет, ничего катастрофического не будет.

«Возможно, темпы производительности немного упали, но глобальных изменений на заводе не было. Люди там работали и продолжают работать с удовольствием. Если завод уйдет, для людей ничего катастрофического не произойдет. Вместо Coca-Cola придет другой производитель — свято место пусто не бывает», — заявил Комаров.

Он добавил, что в настоящее время речи о возможной приостановке работы завода в Новоалександровке не идет.

«Этот завод значим для нас тем, что стабильно и хорошо выплачивает все налоги. Плюс на заводе работают местные жители. Там зарплаты неплохие. Если у них будет кратное увольнение, мы одними из первых услышим об этом. Пока ничего подобного не происходило», — резюмировал Комаров.

Накануне Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продаж своей продукции в России. Как сообщили в компании, продажи остановятся после исчерпания запасов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть