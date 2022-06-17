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Глава ростовского села заявил, что завод Coca-Cola продолжает работать

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Завод компании Coca-Cola, расположенный на хуторе Новоалександровка Ростовской области, продолжает работу, несмотря на заявление дистрибьютеров о приостановке деятельности на российском рынке. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава администрации Новоалександровского сельского поселения Сергей Комаров.

«Месяц назад с директором завода Coca-Cola общался, у них все в силе, они продолжают работать. Глава завода мне тогда сказал, что если у них появятся изменения в планах работы, то в первую очередь поставят администрацию сельского поселения в известность. Пока никаких сообщений от них по уходу не поступали», — заявил Комаров.

Он добавил, что фуры по-прежнему приезжают на завод для погрузки продукции, а местные жители продолжают получать зарплату.

«Завод потихонечку гудит, фуры приезжают, стоят на погрузку. Все в нормальном режиме. Массовых увольнений с завода не происходило, ни о чем таком я и близко не слышал. Никакой паники среди местных жителей по поводу закрытия производств Coca-Cola в России нет. Кого-то из сотрудников на дистанционку перевели, кто-то в отпуск отправился, но массовых увольнений точно не было», — резюмировал Комаров.

Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) 16 июня объявила, что больше не будет производить и продавать Coca-Cola и другие напитки бренда Coca-Cola Company в России. Как заявили в компании, продажи остановятся после исчерпания запасов продукции.

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