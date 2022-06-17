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Мантуров ответил шуткой про «жалко у пчелки» на вопрос об уходе IKEA из России

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал решение компании IKEA окончательно свернуть бизнес в России шуткой про «жалко у пчелки», пишет РИА «Новости».

«Жалко у пчелки», — сказал министр в кулуарах ПМЭФ в ответ на вопрос журналистов, жалко ли ему, уходящую из России IKEA.

Накануне замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что у компании IKEA есть планы по возвращению на рынок России при условии восстановления логистики. По его словам, сеть магазинов продает только свои фабрики в России, но не торговые точки. Он связал это с тем, что компания хочет возобновить деятельность в стране при появлении возможности везти продукцию с заводов в других странах.

15 июня мебельная компания IKEA объявила, что из-за событий на Украине делает следующий шаг к сокращению бизнеса в России и Белоруссии. Компания уволит часть сотрудников и продаст все четыре завода в России.

На следующий день в приобретении фабрик по производству мебели шведской компании заинтересовалась АФК «Система». Основатель корпорации Владимир Евтушенков сказал, что сделка могла бы «дать синергию» с лесопромышленным холдингом «Сегежа групп».

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