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Инфляция в еврозоне в мае достигла рекордных 8,1%

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Потребительские цены в еврозоне по итогам мая увеличились на 8,1% в годовом выражении. Информацию об этом пресс-служба Статистического управления Европейского союза опубликовала на своем сайте.

По окончательной оценке статистического ведомства, такой уровень повышения стоимости цен является максимальным с начала расчета данных в этом регионе с оборотом в евро. Инфляция в еврозоне ускорилась относительно апреля, когда показатель фиксировали на уровне 7,4%.

Больше всего в этих 19 странах подорожали энергоресурсы — рост составил 39,1% в сравнении с апрелем 2021 года. Продукты, алкоголь и табак увеличились в цене на 7,5%. Промышленные товары подорожали на 4,2%, услуги — на 3,5%.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, которых опрашивал портал DailyFX, и предварительной оценкой. Годом ранее в мае в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 2% годовых.

В апреле Минтруда США сообщило, что годовая инфляция в стране достигла максимума с 1981 года, поднявшись до уровня 8,5%.

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