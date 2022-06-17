Решетников заявил, что инфляция к концу года будет ниже 17,5%, но останется двузначной

Показатель роста цен к концу 2022 году будет ниже прогнозируемых 17,5%, но останется двузначным. Такие ожидания высказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью телеканалу РБК.

«У нас было 17,5% на конец года. Мы понимаем, что мы ощутимо ее (оценку инфляции) понизим с учетом того, что у нас четвертую неделю подряд цены не растут, <…> но если мы смотрим год к году, конечно, она будет двузначной», — сказал он.

Министр экономического развития также сказал, что нельзя исключать падение ВВП страны по итогам года до уровня 5%.

Ранее 17 июня Решетников заявил, что экономика России «сползает» в дефляционную спираль, что требует серьезного анализа и реакции. Ведомство рассчитывает вместе с Банком России как можно быстрее анализировать ситуацию, потому что «без дешевого кредита мы реально сейчас ситуацию можем не вытащить».

Накануне главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах заявил, что к концу 2022 года итоговая инфляция в России будит находиться на отметке ниже 15%.