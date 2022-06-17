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«Ъ»: российская авиакомпания Royal Flight находится на грани закрытия

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Depositphotos

Российская авиакомпания Royal Flight с турецкими корнями остановила полеты в начале мая и не планирует возобновлять рейсы до конца лета, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиаотрасли.

До санкций у перевозчика было 13 самолетов, однако в России удалось сохранить только два борта. Остальные самолеты были задержаны в начале марта в Турции и Египте по требованию лизингодателей из ЕС и США.

Источник близкий к Минтрансу и источник в Royal Flight заявили, что оставшиеся в РФ самолеты перевели в российский реестр. Ожидалось, что 24-летний Boeing 757 и 11-летний Boeing 737 будут летать на курортные направления внутри страны, но южные аэропорты остаются закрытыми, а Сочи и другие направления перевозчик счел нерентабельными.

По словам собеседника газеты, возобновлении полетов в ближайшее время вряд ли возможно, так как все ресурсы авиакомпании сосредоточены на сохранении оставшегося коллектива и расчетов с контрагентами в РФ. «Ъ» утверждает, что компания уволила около трети сотрудников, а в простой были отправлены почти половина сотрудников штата. Продолжать операционную деятельность с двумя самолетами в Royal Flight считают «малоцелесообразным».

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что более тысячи самолетов планируется поставить для нужд гражданской авиации российским авиакомпаниям до 2030 года.

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