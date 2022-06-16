В «Росатоме» считают, что Россия станет независимой в программном обеспечении за 10 лет

Россия может обрести независимость в сфере программного обеспечения в течение 10 лет. Такое мнение выразила директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева, пишет ТАСС.

«В отношении софтвера я гораздо более оптимистична: в пределах 10 лет мы сможем достичь серьезного уровня технологической независимости», — сказала Солнцева в ходе панельной дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Но, по ее словам, достичь независимости в IТ-сфере недостаточно. Важно выйти на уровень конкурентоспособности. Более того, отрасль должна развиться до того, чтобы быть способной опережать мировые экономические процессы и являться триггером для развития остальных отраслей.

В связи с этим директор по цифровизации «Росатома» подчеркнула, что Россия — единственная страна в мире, в которой «собственные локальные решения» выдержали конкуренцию с иностранными. В пример она привела поисковую систему «Яндекс» и программное обеспечение 1С.

Ранее 16 июня министр промышленности и торговли Денис Мантуров выразил уверенность, что создание автомобильных подушек безопасности является посильной задачей для отечественного автопрома.