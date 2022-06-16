Ольга Голодец рассказала о роли цифровых технологий в экономике и социальной сфере

Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец в рамках сессии «Россия-2050: инвестиции в послезавтра» молодежной программы Петербургского международного экономического форума рассказала участникам о цифровой трансформации Сбера.

Отмечается, что искуссия была посвящена роли поколения современной молодежи в экономике, гуманитарной и технологической сферах России и мира. Голодец объяснила, как технологии повышают качество и доступность услуг, делают развитие на протяжении всей жизни удобным и доступым, а также рассказала о новых востребованных направлениях и профессиях, возникающих на стыке знаний и технологий.

«В современном мире финансовая и цифровая грамотность необходимы каждому человеку. Уже более 80% молодежи в возрасте от 14 до 21 года владеют собственными банковскими картами и используют финансовые онлайн-сервисы. Мы развиваем платформы и проекты, которые помогают человеку любого возраста получить доступные и проверенные знания в этих областях, сформировать востребованные профессиональные компетенции или запустить собственный бизнес при поддержке экспертов», — отметила она.

Голодец подчеркнула, что это новые возможности, которые в то же время требуют отвественного отношения, знаний и цифровых навыков, управления личными финансами и кибербезопасности

По ее словам, решения на базе искусственного интеллекта активно используются в различных сферах, в том числе в здравоохранении и образовании. В пример она привела платформу СберЗдоровье, для разработки которой необходимо было объединить фундаментальные медицинские знания и цифровые технологии. Платформа позволяет помогать тысячам пациентов по всей стране и в целом повышает доступность медицинских услуг.

Также в сейчас растет значение цифровых и мягких навыков, которые позволяют быстрее адаптироваться к изменениям и успешно осваивать на протяжении жизни несколько профессий. Голодец отметила, что Сбер уже несколько лет реализует проект, который помогает одновременно получать востребованные знания по программированию и развить мягкие навыки. Так, бесплатная школа программирования «Школа 21» предоставляет каждому участнику старше 18 лет возможность получить профессию в сфере ИТ, независисмо от предыдущего опыта и знаний.