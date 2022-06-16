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Абрамченко: резких мер по сдерживанию цен на продовольствие введено не будет

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что никаких резких мер по сдерживанию роста цен на продукты государство проводить не будет. Об этом она сообщила РИА «Новости» в кулуарах ПМЭФ-2022.

«Государство не проводило и не планирует проводить никаких резких мер по сдерживанию цен на продовольствие, чтобы был баланс, речи о нерыночных методах не идет», — сказала она.

Ранее замминистра экономического развития Владимир Ильичев заявил, что Россия, являющаяся крупным мировым экспортером продовольствия, не намерена уходить с этого рынка.

Он подчеркнул, что Россия является крупным поставщиком продовольствия и намерена им оставаться, поставляя свою продукцию своим партнерам.

До этого генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила на брифинге, что мировой продовольственный кризис может быть усугублен экспортными ограничениями, которые негативно влияют на цены.

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