Виталий Мутко заявил, что 40% россиян не возьмут ипотеку даже при нулевой ставке

Бывший вице-премьер правительства и гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко выразил мнение, что порядка 40% россиян не смогут взять ипотеку, даже если ставка по ней будет составлять ноль процентов. Об этом он сообщил на полях Петербургского международного экономического форума, передает РИА «Новости».

«40% граждан, они ипотеку, хоть нулевая ставка будет, не возьмут», – сказал Мутко.

Он также добавил, что выступает за запуск бессрочной программы льготной ипотеки для семей с детьми.

Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

10 июня глава Банк России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор ожидает оживления ситуации с ипотекой в России на фоне снижения ключевой ставки.

«Ипотека действительно припала после повышения нами ключевой ставки. Но сейчас задействованы и разворачиваются льготные программы, плюс к этому мы снижаем ставки. Мы исходим из того, что ипотека постепенно оживится», — сказала она.

Глава ЦБ добавила, что регулятор будет ужесточать поведенческий надзор за банками, которые вводят клиентов в заблуждение сложными продуктами и обещаниями высоких процентов.