Глава «Газпрома» назвал виновных в высоких ценах на газ

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер возложил ответственность за высокие цены на газе на европейские регуляторы. Об этом он заявил в рамках сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра» на ПМЭФ, его слова приводит РИА «Новости».

В частности, Миллер напомнил о ценовых шоках, сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции.

«Все это началось не вчера, не сегодня - и здесь надо сказать «огромное спасибо» зарубежным регуляторам, в частности европейским регуляторам», — заявил глава «Газпрома».

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе 16 июня впервые с начала апреля 2022 года перевалили за отметку $1500 за тысячу кубометров. Как долго может продлиться рост цен на газ, и до какого предела может взлететь его стоимость — в материале «Газеты.Ru».