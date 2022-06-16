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Глава «Газпрома» назвал виновных в высоких ценах на газ

Миллер возложил ответственность за высокие цены на газ на европейские регуляторы

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер возложил ответственность за высокие цены на газе на европейские регуляторы. Об этом он заявил в рамках сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра» на ПМЭФ, его слова приводит РИА «Новости».

В частности, Миллер напомнил о ценовых шоках, сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции.

«Все это началось не вчера, не сегодня - и здесь надо сказать «огромное спасибо» зарубежным регуляторам, в частности европейским регуляторам», — заявил глава «Газпрома».

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе 16 июня впервые с начала апреля 2022 года перевалили за отметку $1500 за тысячу кубометров. Как долго может продлиться рост цен на газ, и до какого предела может взлететь его стоимость — в материале «Газеты.Ru».

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